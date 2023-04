Inició la Jornada 14 de la Liga MX con una sorpresa. Querétaro sacó excelente triunfo de 2-1 sobre Xolos en juego celebrado en Tijuana.

Los goles de Raúl Zúñiga y Ángel Sepúlveda le dieron la victoria a los Gallos, equipo que dejó la racha negativa de 52 partidos consecutivos sin poder ganar de visitante.

Querétaro además vive un buen momento y se coloca en el noveno puesto de la clasificación con 16 puntos.

En el Estadio Cuauhtémoc el Toluca venció 2-1 a Puebla. Los goles del triunfo de los Diablos fueron obra de Edgar López y el arqueo Tiago Volpi anotó de penal. Por los camoteros descontó facundo Waller.

Para hoy: Chivas Vs Necaxa, León Vs Cruz Azul, Tigres Vs Mazatlán y América Vs Monterrey. (Por Martín Navarro Vásquez)