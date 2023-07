Luego de varios años de no poder saborear un triunfo, este martes por fin la Liga Nacional logre vencer a la Liga Americana en el llamado juego de Estrellas del Beisbol de las Grandes ligas. Los del Viejo Circuito ganaron 3 carreras por 2 gracias a la actuación con el bat de dos venezolanos: un imparable de Luis Arráez de los Marlins y jonrón de Elías Díaz de los Rockies. Este último fue declarado el jugador más valioso.

El mexicano Randy Arozarena inicio de titular por los de la Americana, y no lo hizo nada mal tanto a la ofensiva y defensiva pues también lució con una atrapada para evitar un cuadrangular.

Los de la Nacional no ganaban el juego de estrellas desde el año 2012. (Por Martín Navarro Vásquez/foto@MLB)