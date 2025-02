El Santos de Torreón logró sumar su primer punto del torneo de clausura luego del empate 1-1 con Mazatlán de visita en el puerto.

Omar Moreno abrió por los locales, y Bruno Barticciotto emparejó el marcador.

Ambos clubes acabaron con 10 por expulsiones en la recta final de

Lucas Merolla y Pedro Aquino.

Los Laguneros llevaban 6 derrotas en fila y el empate les sabe a gloria, explica el técnico Fernando Ortiz.

“Que buena actitud, que buen partido hicieron mis jugadores la verdad es para felicitarlos fue méritos de los jugadores el poder entender en la manera que hay jugador para poder salir de la atención, así que es un paso importante hacia adelante. A la afición sabemos que estamos en deuda con respecto a eso, ellos están conscientes de la realidad pero me quedo con la entrega que hoy hicieron los jugadores y ese es el contagio que se va a ver el miércoles con nuestra afición”.

Por su cuenta el atacante Ángel Zaldívar le dio el triunfo a los Bravos de Juárez 2-1 de visita a los Xolos. Luego de que se escribía el 1-1, llegó el llamado Chelo y anotó al 93 para el gran triunfo de los de Juárez.

Para hoy: Atlas Vs Puebla, Tigres-Cruz Azul, y Toluca Vs Chivas. (Por Martín Navarro Vásquez)