Tome precauciones, la calle Independencia entre Santa Mónica y Zaragoza en la Zona Centro de Guadalajara será cerrada por lo menos cuatro semanas por obras de rehabilitación.

El director municipal de Obras Públicas, Juan Carlos Arauz, explicó que colocarán concreto hidráulico además de obras complementarias en ese tramo.

“¿Qué es lo que vamos a hacer?, pues la sustitución del pavimento ya deteriorando de asfalto, redes de agua potable y alcantarillado. También si hay infraestructura aérea también se hace la transición de aérea a subterránea, y en total estas cuatro intervenciones por un monto total de nueve millones de pesos. Así es que vamos a trabajar con mucha intensidad para evitar el menor tiempo posible incomodidad a los usuarios turistas y comerciantes de la zona”.

En los cruces de la calle Independencia con Santa Mónica y Zaragoza se intervendrán y rehabilitarán los cruces peatonales. (Por Gustavo Cárdenas)