Por incumplir lo que le marca la ley, el Instituto de Transparencia le aplicó dos multas al presidente municipal de Magdalena, Marco Trejo Téllez Giró, de 20 UMAs cada una, que en total equivaldrían a cuatro mil pesos. El funcionario es señalado de no revelar información vinculada a sueldos y prestaciones en el municipio.

Otra multa más elevada, de 14 mil pesos, fue aplicada a Jaime Francisco Fonseca Díaz, titular de la Unidad de Transparencia, del Ayuntamiento de Tala, por no dar a conocer información de una sesión del municipio.

También se aplicaron amonestaciones adiestra y siniestra a funcionarios de Tala; Atoyac; Techaluta de Montenegro; Tenamaxtlán y Juchitlán por no acatar las disposiciones legales en materia de transparencia. (Por Héctor Escamilla Ramírez)