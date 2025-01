El Porto presentó hoy al argentino Martín Anselmi como nuevo entrenador de los Dragones, equipo de la Primeira Liga de Portugal; marco en el que el timonel sudamericano lanzó una fuerte critica al Cruz Azul, al afirmar que sobre la marcha de la negociación le cambiaron las reglas de su salida.

“Nada de los que se ha dicho en estos días refleja la verdad, no compren lo que les están vendiendo, tomé un decisión la cual consideré que era lo mejor para mi y para mi crecimiento profesional la asumo y me hago cargo, pero lo hice de frente con total transparencia hacia el club y hacia sus dirigentes, sin vueltas. Me hicieron una promesa en la que me dejarían salir, negociaron, llegaron a un acuerdo y aceptaron una propuesta del Club Futbol Porto, sin embargo, cuando todo estaba listo para su formalización cambiaron las reglas del juego, me difamaron y me ensuciaron a través de los medios de comunicación”.

Anselmi firmó contra con el Porto por 2 años, es decir, hasta el 2027. Aseguró que solicitó una conferencia de prensa para despedirse de la afición Celeste y no se la permitieron.

En tanto, Cruz Azul afirma que no a recibido ningún pago de la clausula de rescisión y que seguirá el proceso legal en contra de Anselmi por incumplimiento de contrato. (Por Manuel Trujillo Soriano)