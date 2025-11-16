Portugal selló esta mañana su boleto al Mundial 2026 con goliza de 9-1 sobre Armenia, pese a no contar con su goleador Cristiano Ronaldo, quien fue expulsado en el encuentro anterior ante Irlanda. Las palmas hora se las llevaron: Bruno Fernandes y Joao Neves al anotar tres goles cada uno; completaron el abultado marcador Renato Veiga, Goncalo Ramos y Francisco Conceicao.

De esta manera, Portugal, se convierte en el invitado numero 31 a la Copa del Mundo que se celebrará el próximo año en México, EU y Canadá y en la que Cristiano Ronaldo se convertirá en el primer futbolista en disputar 6 Mundiales.

Con este resultado además se confirma que la Selección Lusitana será rival de México en la fecha FIFA de Marzo en la reapertura del estadio Azteca. (Por Manuel Trujillo Soriano)