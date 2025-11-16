Portugal selló esta mañana su boleto al Mundial 2026 con goliza de 9-1 sobre Armenia, pese a no contar con su goleador Cristiano Ronaldo, quien fue expulsado en el encuentro anterior ante Irlanda. Las palmas hora se las llevaron: Bruno Fernandes y Joao Neves al anotar tres goles cada uno; completaron el abultado marcador Renato Veiga, Goncalo Ramos y Francisco Conceicao.
De esta manera, Portugal, se convierte en el invitado numero 31 a la Copa del Mundo que se celebrará el próximo año en México, EU y Canadá y en la que Cristiano Ronaldo se convertirá en el primer futbolista en disputar 6 Mundiales.
Con este resultado además se confirma que la Selección Lusitana será rival de México en la fecha FIFA de Marzo en la reapertura del estadio Azteca. (Por Manuel Trujillo Soriano)
Portugal plasta 9-1 Armenia y se convierte en el invitado 31 al Mundial 2026
