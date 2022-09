En el marco de la discusión en comisiones del Senado, de la iniciativa para despenalizar el aborto hasta la semana 12 de gestación, la senadora de Morena, Malú Micher, pidió posponer el debate, para aclarar su posición, pues corrían rumores de que estaba impulsando el aborto hasta los nueve meses.

“Jamás he declarado que estoy a favor del aborto a los nueve meses, jamás en mi vida lo hecho y jamás lo haré. No puede ser esta falsedad, esta serie de comentarios discriminatorios y fobias. Pero esta falsedad y de poner en alerta a la población, a los cardenales, a la Iglesia católica mentirle y decirle que estamos a favor del aborto a los nueve meses, es increíble. De asesina no me bajan y yo asesina no soy y no voy a permitir bajo ningún momento que me llamen asesina”.

Por ello, las comisiones unidas de Salud y Estudios Legislativos Segunda del Senado, acordaron retirar el dictamen que votaría hoy. (Por Arturo García Caudillo)