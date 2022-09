Finalmente después de varias horas de especulación no se consumó el traslado del narcotraficante Miguel Angel Félix Gallardo para que cumpla el resto de su condena en arresto domiciliario.

Pasadas las nueve de la noche de este jueves se informó que el juzgado séptimo de distrito aceptó una solicitud de la Guardia Nacional para que la audiencia respectiva se realice hasta el próximo 23 de septiembre porque no tenían en este momento la capacidad para llevar a cabo el traslado.

Así lo explicó el director general de prevención y reinserción social José Antonio Pérez Juárez.

“Bueno, lo único que yo tengo en mi poder es el oficio donde el secretario del juzgado séptimo de distrito en funciones de juez, José Alberto Vertiz Bravo, manifiesta lo que les acabo de exponer que porque la Guardia Nacional manifestó no tener capacidad para realizar el traslado se señalan las 18 horas del 23 de septiembre de 2022”.

A decir de José Antonio Pérez Juárez se hicieron las pruebas necesarias para acreditar que sí funcionaba el brazalete de geo localización que sería colocado a Miguel Angel Félix Gallardo. (Por José Luis Escamilla)