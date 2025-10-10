La audiencia para definir el pago por el proyecto de vida perdido tras la muerte de María Fernanda y Alejandro, víctimas de un accidente automovilístico provocado por Joao Maleck en 2019, fue pospuesta a petición de la defensa del futbolista.

Los abogados argumentaron que no habían recibido con anticipación dos dictámenes sobre el caso para revisarlos, por lo que el juez concedió el cambio de fecha.

Como parte de la reparación integral del daño, Maleck debe cubrir más de 20 millones de pesos, aunque las familias de ambas víctimas renunciaron a recibir el dinero. (Por Edgar Flores Maciel)