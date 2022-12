Será hasta mañana cuando el Plan B de Reforma Electoral se discuta en el Pleno del Senado de la República, así lo anunció el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, quien de paso aseguró que todo lo que tenga visos de inconstitucionalidad en el dictamen será eliminado.

“Los veintiún bloques de inconstitucionalidad me parecen delicados y me parece que debieran atenderse, porque finalmente si no se atienden en el Senado, la Cámara podrá allanarse de lo que no se atienda o de lo que se atienda y nuestra acción irá a ser revisada por la Corte, seguramente. ¿Para qué esperar que nos enmienden la plana el Poder Judicial Federal, si desde ahora podemos eliminar esas normas creadas de manera inconstitucional?”.

Por lo pronto, hoy se dio primera lectura al dictamen y conforme lo dicta la reglamentación legislativa, mañana será discutido y votado. (Por Arturo García Caudillo)