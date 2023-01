Aunque hoy se realizaría la inauguración de las obras en la avenida Enrique Díaz de León, dicho evento se pospuso para la próxima semana. A través de redes sociales se anunciaron manifestaciones por el tema de la basura en algunos eventos municipales, pero el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, dijo que se pospuso el evento porque la obra no fue sólo municipal, sino también hubo recursos estatales y esperarán a la agenda del gobernador.

“Que hagamos un evento conjunto porque no es una obra solamente municipal, es una obra de inversión principalmente estatal y uno no puede ir a saludar con sombrero ajeno y decir nada más es una obra de nosotros”.

La primera fase de obras de Enrique Díaz de León lleva un avance de 90 por ciento.

El municipio hizo la presentación de vialidades rehabilitadas en Santa Tere. Costaron 26 millones de pesos y se intervinieron las calles Angulo; Jesús García; Herrera y Cairo y Garibaldi. (Por Héctor Escamilla Ramírez)