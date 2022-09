Debido a la gran cantidad de opiniones y argumentos jurídicos, políticos e inclusive de la realidad, expresados por sus compañeros ministros, a petición del ponente, Luis María Aguilar, la resolución sobre Prisión Preventiva Oficiosa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se postergó hasta el jueves.

“Yo pido a sus señorías y al señor ministro presidente que no se tome la votación hoy mismo, sino que se tome en la próxima sesión, que será el jueves, para que a su vez me permitan analizar, reflexionar, inclusive, para poder asumir o contradecir algunas de las reflexiones que se han sustentado aquí y el próximo jueves me permitan hacer una exposición al respecto”.

Por tal motivo, explicó, dependiendo el análisis que haga en estos días, podría retirar el proyecto, o bien votarse, pero bajo un criterio unificado. (Por Arturo García Caudillo)