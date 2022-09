A pesar de la traición del PRI, el PRD está dispuesto a continuar con la alianza Va por México en materia legislativa, asegura el coordinador de los diputados del Sol Azteca, Luis Cházaro.

“Sí escuché al coordinador Moreira decir que por ellos no hay problema, yo diría por el PRD tampoco hay problema, pero sí hay que replantear la coalición legislativa que tendremos, y que se cumpla, porque teníamos una moratoria constitucional que no se cumplió. Y entonces pues sí, yo creo que hay que reunirnos los tres coordinadores para ver los alcances de poder continuar esta coalición legislativa. Yo, por el PRD, y también lo he platicado con Jorge Romero, del PAN, por nosotros no va a quedar. La gente en la calle quiere la coalición y vamos a continuar trabajando en ella, pero hay que cumplir los acuerdos”.

En materia electoral es otra historia, explicó, y eso lo tendrán que decidir las dirigencias nacionales. (Por Arturo García Caudillo)