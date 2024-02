A menos de tres días de que sea presentado el paquete de iniciativas de reforma que ya anunció el Ejecutivo Federal, el PRD no caerá en su juego y por tanto no acompañará las propuestas del Primer Mandatario, asegura el presidente nacional del Sol Azteca, Jesús Zambrano.

“No vamos de ninguna manera a entrar en el juego, en el terreno de una estrategia que en todo caso lo que pretende es estar metido, el presidente, en la contienda electoral, ejerciendo su labor, como lo ha venido haciendo hasta hoy, de coordinador de la campaña de la corcholata oficial”.

Y particularmente, añade Zambrano, no acompañarán dos reformas, la que pretende meter mano en el Poder Judicial y la que busca desaparecer a los órganos autónomos. Sin embargo, se compromete a que los doce diputados y los tres senadores que conforman su bancada, revisarán a detalle las iniciativas. (Por Arturo García Caudillo)