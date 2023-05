El PRD no entrará a la alianza Va por México si acaso el PAN trata de imponer a su candidato rumbo al 2024, asegura el coordinador de los senadores del Sol Azteca, Miguel Ángel Mancera.

“Con eso no vamos a trabajar nosotros ni vamos a estar de acuerdo de ninguna manera. O sea, esa idea no estaría al menos en nuestro radar, si es así, nosotros no estaríamos participando, porque un ejercicio de imposición no puede construir una alianza, la alianza tiene que ser de acuerdos y yo creo que los compañeros de Acción Nacional, por lo que yo he escuchado, quieren construir una alianza, quieren construir acuerdos”.

Y es que este lunes fue publicada una encuesta en la que Mancera Espinosa marcha a la cabeza, por encima del diputado panista Santiago Creel y de la senadora Lilly Téllez. (Por Arturo García Caudillo)