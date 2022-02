Acudir a los módulos de Mi Pasaje para recargar la tarjeta verde es la mejor opción, dice Saúl, persona invidente quien se cansó de tramitar su cita a través de la página o por teléfono, pero nunca lo logró.

“Pero desgraciadamente en la línea de teléfono no contestan, no enlazan y en la página de Internet te metes y en la segunda, para pasar a la segunda página, pasas y te borra todo de la primera. No te deja hacer ningún movimiento”.

Por cierto, a partir del sábado 26 de febrero comienza el trámite, a través de la plataforma para los nuevos registros en el programa Mi Pasaje. (Por José Luis Jiménez Castro)