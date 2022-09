Al presentar los resultados del ejercicio Monitoreo de Seguridad en relación al delito de robo a negocios, el presidente nacional de Coparmex, José Medina Mora, lamentó la crítica situación que vive el país, como lo confirma la más reciente encuesta del INEGI que revela que 24 de cada cien personas fueron víctimas de un delito.

“2021 en casi uno de cada tres hogares, el 29 por ciento tuvo como mínimo a una o uno de sus integrantes como víctima de un delito, porcentaje que también es estadísticamente es mayor al visto 2020, pero lo más preocupante no solo es eso sino que los delitos, 93.2 por ciento no tuvo una denuncia o bien la autoridades no inició una carpeta de investigación. Eso es lo que se conoce como cifra negra”.

Hablamos dice Medina Mora de 22.1 millones de personas mayores de 18 años, que durante el 2021 fueron víctimas de la delincuencia. (Por Gricelda Torres Zambrano)