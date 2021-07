A la organización civil Impunidad Cero, la cual investigó por más de seis meses la causa del desabasto, le preocupa que el Gobierno Federal realice la compra de medicamentos oncológicos en el extranjero, sin los protocolos suficientes y conocimientos sobre efectos secundarios, explica su directora ejecutiva, Irene Tello Arista.

“A mi lo que me sigue preocupando mucho es que están comprando de emergencia en el extranjero. Este tipo de productos no se dan así, no es como que una farmaceútica produzca de más esperando que un gobierno le compre de último momento”.

Tello Arista considera que ante la presión mediática por el desabasto de medicamentos para niños con cáncer, la administración federal podría comprar lotes sin resolver de fondo el problema.

La causa estuvo en el cambio del sistema de compras sin la expertis necesaria para hacerlo. (Por Gricelda Torres Zambrano)