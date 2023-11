Ya no encuentran cómo mover sus productos los industriales de Jalisco que al menos antes tenían en las autopistas de cuota una forma un poco más segura, pero ahora los robos al transporte de carga también afectan esas vías.

El coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco César Castro indica que se pide a los asociados que viajen de día y que estén atentos a posibles brotes de violencia como los que se han dado en Ocotlán y Teocaltiche.

“Es que desgraciadamente en veces no sabes dónde va a iniciarse algún problema porque desgraciadamente a nivel nacional pues ya ven que los robos, las carreteras, falta más seguridad definitivamente”.

El dirigente industrial indicó que también se han registrado robos de mercancía cuando los tráileres apenas abandonaron la zona de aduanas en el aeropuerto de Guadalajara, por lo que no sería extraño pensar que alguien ahí avisa a los delincuentes qué camión robarse. (Por José Luis Escamilla)