Justo a las afueras de la Sociedad Médica de Jalisco, sobre la calle Sierra Nevada en la colonia Independencia de Guadalajara, hay una fuga agua limpia en el pavimento que cada día crece más y más.

El lugar ya es un enorme encharcamiento y aunque los vecinos lo han reportado, no pasa nada.

“Como podrás darte cuenta, estos parecen como veneros ¿no?, empezó un chorrito, luego ya salió en otro y en otro lado. Es agua potable, todos los días he llamado y todos los días me dicen que ya tienen una cuadrilla asignada, pero no sucede”.

Ahora los vecinos de la colonia Independencia temen que este encharcamiento provoque un undimiento. (Por José Luis Jiménez Castro)