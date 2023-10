Luego de aclararse que no hubo chinches, sino garrapatas en la preparatoria de San José del Valle de la Universidad de Guadalajara, pero que los perritos comunitarios que se resguardaban en el plantel tuvieron que ser retirados por implicar un riesgo sanitario, pues ellos portaban las garrapatas, estudiantes lamentan que los canes hayan tenido que pagar los platos ratos.

Si bien entienden que implicaban un riesgo, a los estudiantes les preocupan los perros. Habla Ashley Gómez, estudiante del plantel:

“Pues que está mal pues el perro no tiene la culpa de las garrapatas y nomás quiere un techo donde estar seco y que le den comida”.

Por su parte padres de familia tomaran precauciones, pues sean chinches, garrapatas u otras alimañas, no quieren que lleguen a sus casas; por ejemplo la señora Norma Cortés.

“Pues sí la verdad a mi sí me preocupa eso porque fue lo que le dije, o sea, as a traer los chinches o garrapatas no sé que haya, a mi casa, digo imagínate aquí nos vamos también a llenar de esos bichos”. (Por Héctor Escamilla Ramírez)