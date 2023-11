Con el Atlas la crisis futbolística es más profunda de lo que se creía y todos son responsables, además preocupa la ausencia de los aficionados en el estadio, reconoce el presidente de los Rojinegros, José Riestra.

“Más allá de la salida de Benjamín Mora ayer queda confirmado que realmente somos muchos más los responsables no?. Es uno de los momentos más difíciles de mi carrera porque no solo hay un tema deportivo, si no que, también hay un tema con nuestra afición creo que no es nada agradable ver el estadio como ayer nos tocó”.

Por otro lado, se presentó este jueves la Primera Copa Atlas en la que podrán participar niños de 6 a 16 años, se llevará a cabo en la Academia Rojinegra del 16 al 20 de noviembre.

(Por Manuel Trujillo Soriano)