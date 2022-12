Pese a la denuncia que presentó Gabriela por presunto abuso sexual en contra de su sobrina de seis años de edad, la Fiscalía de Jalisco no la protege de su padre, a quien ella señaló como su agresor, explica el abogado Héctor Pérez:

“La niña está con ellos. El propio juez ordenó en la audiencia que la niña tuviera una tutela autónoma, que la Procuraduría de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes del estado verificara la situación de la niña y la Fiscalía no lo ha hecho, no lo ha impulsado y esto nos preocupa porque en realidad hay un riesgo latente de que la niña esté en una situación de violencia”

El abogado contratado por Gabriela, confía en que hoy se le deje en libertad, luego de que el pasado viernes un juez le dictara prisión preventiva oficiosa por la fotografía de su sobrina para documentar el abuso sexual. (Por Gricelda Torres Zambrano)