La preocupación de los empresarios productores de bebidas azucaradas no tiene sustento, pues el aumento al IEPS a estos productos es por cuestiones de salud, asegura la presidenta Claudia Sheinbaum.

“No tiene sustento. Las bebidas azucaradas se venden en el último rincón del país y el objetivo, entiendo pues su preocupación, desde nuestra perspectiva es que se consuma menos. ¿Por qué queremos que se consuma menos? Pues porque el exceso de consumo de bebidas azucaradas está demostrado científicamente que provoca daños a la salud. Entonces, hay pláticas con ellos y con Secretaría de Salud, y puede seguir habiendo, porque deben promoverse bebidas más saludables”.

Lo anterior luego que integrantes de diversas cámaras empresariales pidieron ayer a los diputados frenar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a bebidas azucaradas, bajo el argumento de que no es un impuesto saludable, pues afectará principalmente a las mipymes. (Por Arturo García Caudillo)