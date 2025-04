El control del territorio por parte del crimen organizado es uno de los problemas más preocupantes del país, como consecuencia de la política de abrazos y no balazos, sostiene el ex-senador y defensor de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza.

“Veo un problema muy serio de control del crimen organizado del territorio nacional. Aquí mismo en Jalisco hay zonas donde la gente te dice no se te ocurra viajar de noche. Conozco en estos días, he platicado con gente que me dice, mira hay ciertos lugares que tienes que pedir permiso para entrar. Hay cierto lugares que te dicen a quién comprar, cómo comprar y a quién vender. El fenómeno control del territorio por el crimen es cada día mayor. Mi diagnóstico y el de mucha gente tiene que ver como consecuencia del abrazos y no balazos”.

De visita en Guadalajara en busca de apoyo para que SOMOS MEXICO se convierta en un partido político de oposición, ante el grave retroceso de derechos y libertades, Álvarez Icaza asegura que no ve que el Gobierno Federa; ni el de Jalisco, encabecen la indignación por los desaparecidos. (Por Gricelda Torres Zambrano)