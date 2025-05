Las diputadas de Movimiento Ciudadano, Alejandra Giadans y Mónica Magaña, alistan adecuaciones a la Ley de Movilidad con el fin de regular a los patines eléctricos y scooters y atender la seguridad de sus usuarios y peatones.

La legisladora Mónica Magaña señaló que buscan certeza jurídica y seguridad para peatones y usuarios. Los patines fueron clasificados como “vehículo de movilidad personal” y tendrá algunas libertades.

“Circular en ciclovías si no superan los 25 kilómetros por hora; transitar por el primer carril de la derecha en vialidades de dos o más carriles; transportar el vehículo en unidades de transporte público para fomentar la multimodalidad; estacionar en zonas designadas y seguras; gozar de preferencia de paso sobre el transporte público y particular y utilizar la infraestructura ciclista existente”.

Entre las restricciones, no podrán circular en banquetas, puentes, desniveles o vías rápidas, a más de 25 kilómetros por hora, con dos o más personas o usando el celular. Las nuevas adecuaciones buscan ser puestas en marcha desde el 2026. (Por Marck Hernández)