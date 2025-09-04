El operativo de la Policía Vial implementado desde el martes en la zona de La Minerva permitió reducir los conflictos vehiculares derivados de las obras de rehabilitación del monumento histórico.

Este jueves, agentes permanecieron en cada una de las esquinas de las avenidas que convergen con la glorieta, lo que agilizó la circulación, especialmente en las laterales de López Mateos, así como en avenida Vallarta en sentido de Zapopan a Guadalajara y en Agustín Yáñez.

El mayor conflicto se mantiene en Vallarta, en el tramo de Centro Magno hacia Los Arcos, donde se reportaron retrasos de alrededor de cinco minutos. En esta zona tres oficiales se encargaron de agilizar el tránsito, mitigando parcialmente la carga vehicular.

La Comisaría de la Policía Vial anunció que mantendrá el operativo en tanto duren las obras, consideradas clave para preservar uno de los principales símbolos de Guadalajara. (Por Edgar Flores Maciel)