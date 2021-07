El Atlas presentó a sus tres refuerzos de cara al Torneo de Apertura, se trata de los argentinos: Franco Troyansky y Gonzalo Maroni, además del colombiano, Julián Quiñones. Habla el presidente de los Rojinegro, José Riestra.

“Muy contento con lo que pudimos lograr hoy poderles presentar a ustedes a estos tres jugadores que vienen con ese compromiso, con esa misión con esa ilusión de poder transformar; a Julián muchos de ustedes ya lo conocen y por el otro lado, la llegada de “Pocho” y de Gonzalo que vienen a sumar que vienen con ese compromiso”

Indicó el dirigente que buscan un refuerzo más para la zona de ataque.

Quiñones quien tuvo una buena pretemporada con los “Zorros” asegura que es un jugador renovado muy diferente al de Tigres.

“Aquí ya nadie conoce al Julián de Tigres, yo ya no lo conozco, yo conozco al nuevo Julián que está en Atlas, al jugador del Atlas ahorita es momento de levantar la cabeza de ganarse esa confianza que había perdido en mucho tiempo, ahorita me la están dando el técnico y la directiva y lo único que me queda es aprovecharla y como te digo ya el jugador de Tigres ya quedó atrás y ahorita es el jugador del Atlas”.

Con el objetivo de superar lo hecho el torneo anterior, los Rojinegros debutaran el domingo en la Liga MX ante los Pumas en CU.

(Por Manuel Trujillo Soriano)