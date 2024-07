La candidata de la coalición Sigamos haciendo historia a la alcaldía de Tlajomulco, Lourdes Barrera, presentó denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, acusando que el Consejo Municipal alteró 72 actas de cómputo de la pasada elección que alteraron los resultados finales.

La elección fue ganada por el candidato de Movimiento Ciudadano, Quirino Velázquez.

Además se presentó un juicio de inconformidad ante el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco donde se solicita la anulación de la elección.

“Han tenido varias inconsistencias entre ellas que las actas no son legibles, el tema del cómputo de las actas no cuadra con las sábanas, la verdad no pudieron ni cuadrar esas cantidades, tampoco cuadran los votos nulos”.

Barrera hace una reclamación de al menos 30 mil votos que afirma no fueron tomados en cuenta. La candidata pide sanciones contra los funcionarios electorales afirmando se cometieron delitos para agraviarla. (Por Héctor Escamilla Ramírez)