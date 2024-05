Presenta diputada panista María Elena Pérez Jaén denuncia ante la Secretaría de la Función Pública en contra de la ex secretaria de Energía, Rocío Nahle, por inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales.

“Esta denuncia tiene 60 páginas, casi 60 páginas, pero no quiero equivocarme en nada, porque luego ya ven como la señora se las gasta, pero no señaló que tuviera ingresos por otras actividades y aparecen dineros que pues no se justifican. Este es un análisis muy minucioso, pero lo que ella ha ingresado, lo que ella ha erogado, la enajenación de bienes, o sea, no coincide. Por más que uno quiera cuadrarle las cosas, pues lo único que se ve son irregularidades”.

Al mismo tiempo, presentó un punto de acuerdo en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para crear un grupo de trabajo que analice las posibles irregularidades en la construcción de la Refinería de Dos Bocas. (Por Arturo García Caudillo)