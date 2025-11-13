Mediante la estrategia de acopiar, transformar y comercializar, el Gobierno de la República busca que la población mexicana vuelva a valorar el maíz nativo y por ello hoy fue presentado el programa “El Maíz es la Raíz”, así lo explica la directora de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores.

“Este es el objetivo de nuestro plan nacional del maíz nativo. El objetivo es impulsar la conservación, la producción, transformación y la comercialización del maíz nativo mexicano, fortaleciendo los sistemas agroalimentarios comunitarios. Recordar que uno de los sistemas que se da, en este caso el maíz, y que México le da al mundo, es la milpa. Que cuando hablamos de milpa es en esencia el maíz, el frijol, la calabaza o diferentes tipos de cucurbitáceas”.

El primer paso se dará en 2026 en los siete estados del sur-sureste, buscando a abarcar en 2030 a todo el país. (Por Arturo García Caudillo)