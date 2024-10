El gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus, presentó a más integrantes de su gabinete. El ex tesorero de Guadalajara, el profesor Luis García Sotelo, fungirá como secretario de Hacienda Pública. Juan Carlos Partida, ex secretario de Hacienda, será el nuevo titular del Instituto de Pensiones del Estado y la ex contralora tapatía y ex titular del Instituto de Transparencia, Cynthia Cantero, será la responsable de la Secretaría de Participación Ciudadana. Se habló de una planeación financiera con visión social y, además, el rescate de las finanzas del Instituto de Pensiones. Lo explica el gobernador electo, Pablo Lemus.

“En nuestra administración ni van a ver que nos pongamos a comprar terrenos, no van a ver especulación inmobiliaria en Pensiones como no ocurrió en esta administración”.

Lemus afirmó que durante su mandato prevalecerán ejercicios de participación ciudadana y rendición de cuentas. Lamentó el interés federal para la desaparición de organismos autónomos, entre ellos el Inai, pero aseguró que la política de transparencia prevalecerá, aunque también desaparezca el ITEI. (Por Héctor Escamilla Ramírez)