En una reunión esta mañana con representantes de la industria restaurantera de Jalisco, el candidato de MC a la gubernatura, Pablo Lemus, anunció que durante su administración habrá una bolsa concursable por 150 millones de pesos para los Pueblos Mágicos.

“Pero desafortunadamente el Gobierno Federal de Morena desapareció todos los recursos para el impulso de los Pueblos Mágicos. Y no podemos abandonar a los Pueblos Mágicos de Jalisco, pero he anunciado ya que haremos una bolsa a través de la Secretaría de Turismo, por 150 millones de pesos para Pueblos Mágicos”.

Lemus Navarro habló de la posibilidad de una regulación adecuada de las plataformas como Airbnb para que no sea una competencia desleal en el hospedaje, así como el fortalecimiento de los grandes eventos y de destinos turísticos como Puerto Vallarta, Costalegre y Chapala entre otros (Por Gricelda Torres Zambrano)