Ante el intento de Morena para aprobar en fast track, saltándose todos los trámites parlamentarios, la iniciativa para que la Guardia Nacional sea tutelada por el Ejército, la bancada de Movimiento Ciudadano presentó un amparo contra este asalto en despoblado, así lo comenta el coordinador de los diputados de MC, Jorge Álvarez Maynez.

“Se vote hoy mismo, esa es la intención, y precisamente por eso estamos recurriendo a la justicia y al Poder Judicial para intentar detener este atropello. Esto no puede suceder, es un tema gravísimo, es un tema que además yo le hago una pregunta a la mayoría, a Morena, ¿qué de esta iniciativa es importante que se apruebe hoy? O sea, la situación actual del país, de la Guardia Nacional ¿qué va a cambiar con esta iniciativa? Nada”.

Incluso, añade, no hay una sola modificación que vaya a impactar en la vida de los ciudadanos. Por ello insistió en que debería pasar por comisiones y no deberían obviársele los trámites”. (Por Arturo García Caudillo)