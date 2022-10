Ante las violaciones a la Ley que está cometiendo, no podemos callar ni festinar sus fechorías, dice el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, tras interponer ante la FGR, una denuncia penal en contra de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.

“La presenté porque no podemos callarnos frente a la ilegalidad de la actuación de una servidora pública. Tampoco podemos aplaudirle que viole la Constitución y la Ley y que simplemente la impunidad la proteja. No, no debemos hacerlo, y no debemos tampoco festinar que intervenga comunicaciones de nadie. Es un asunto de carácter jurídico, no de carácter político”.

Dijo no temer represalias por parte del partido Morena, al cual pertenecen ambos y consideró que si la denuncia procede, como seguramente ocurrirá, la FGR solicitará el desafuero de Sansores. (Por Arturo García Caudillo)