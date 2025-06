Necaxa presentó al argentino Fernando Gago como su nuevo entrenador en sustitución de Nicolás Larcamon, quien dijo que su salida de Chivas fue simple y clara, al poder pagar la cláusula de rescisión que era muy baja.

“Yo el día que me fui de Chivas, el que me quiera creer me va a creer y el que no me quiera creer no me va a creer. Yo recibí un llamado el día martes, yo el miércoles le comuniqué al club que rescindía el contrato por una cláusula de rescisión, la cláusula era muy baja y tuve la oportunidad de salir, esa fue la realidad esa fue la verdad y quiero también dejar cerrado el tema que tomé una decisión y esto es claro y por favor les pido obviamente que algunos me van a creer, otros no me van a creer y esto fue así, lo dejo aclarado para ya evitar todo tipo de preguntas”.

Por su parte, el director deportivo del Necaxa, José Menéndez, reconoció que los Rayos podrían parecer como los villanos, pero aseguró que eso a la directiva no le interesa, porque Gago es una buena persona y un excelente entrenador. (Por Manuel Trujillo Soriano)