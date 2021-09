En un evento en la barranca de Huentitán, el presidente municipal electo de Guadalajara, Pablo Lemus, presentó está mañana a su equipo de colaboradores para el próximo trienio. Destacan varios ex funcionarios de Lemus en Zapopan.

Entre los nombres está el ex secretario de Administración, Esteban Petersen, quien será jefe de gabinete; la académica Karina Hermosillo como síndica, el ex regidor Miguel Zárate, coordinador de Gestión Integral de la Ciudad: Alfredo Aceves, coordinador de Promoción Económica y alistan el nombramiento de Eduardo Martínez Lomelí, alcalde interino de Guadalajara como secretario general.

Destacan también entre los nombramientos el ex gerente de Guadalajara, Alejandro Hermosillo, quien retorna a la administración pública como operador de programas sociales.

Lemus se allega además de tres colaboradores de Zapopan en temas de seguridad y servicios públicos, Juan Pablo Hernández, cómo comisario general, Sergio Ramírez López a la Unidad de Protección Civil y Salvador García Uvence a la Dirección de Servicios Médicos Municipales. (Por Héctor Escamilla Ramírez)