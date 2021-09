Los Pumas presentaron este miércoles a Miguel Mejía Barón como nuevo vicepresidente deportivo; fue el presidente del equipo de la UNAM, Leopoldo Silva, el encargado de darle la bienvenida; aseguró que no trae un plan de trabajo elaborado y advierte que no promete resultados inmediatos.

“No, no, no llego con ningún plan determinado porque lo primero que debo hacer es integrarme a la institución yo tampoco puedo ni quiero ofrecer resultados inmediatos por que no me gusta prometer lo que no estoy seguro de cumplir pero por la intenciones van a ser totales o sea yo vengo a trabajar”.

Indicó que le dará prioridad a las fuerzas básicas para rescatar el espíritu de los Pumas, aseguró que respalda el trabajo el entrenador Andrés Lillini y que buscará ayudarlo para que saque al equipo del bache en el que se encuentra.

(Por Manuel Trujillo Soriano/Foto @PumasMX)