Los Pumas presentaron como refuerzo al defensa colombiano, Álvaro Angulo y dijo que viene a ganar títulos bajo el mando del técnico Efraín Juárez, como ya lo hicieron en Colombia.

“Pumas es una institución donde hace mucho tiempo no ha conquistado títulos ya mi me gustan estos retos, cuando legué al Atlético Nacional también llevaba mucho tiempo de no conseguir títulos y conseguí 5 y mi motivo de estar en Pumas es ganar todo, como lo decía el profe Efraín, no vengo a ganar partidos, vengo aganar títulos y yo creo que esa tiene que ser la mentalidad de todos los que conformamos Pumas. Que Efraín me haya pedido fue algo muy importante, porque es un técnico que me conoce muy bien nos fue muy bien en Atlético Nacional”.

En contra parte, al equipo de la UNAM se le complicó la contratación del portero costarricense Keylor Navas debido al alto costo con el que lo etiquetó el Newell’s Old Boys, club con el que tiene contrato. (Por Manuel Trujillo Soriano)