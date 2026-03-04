A unas de que, ahora sí sea enviada al Congreso la Iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó las bases de su propuesta, a la que llamó “Decálogo por la Democracia”.

“Le llamamos el ‘Decálogo por la Democracia. Lo primero es, el caso de los 200 diputados que son de representación proporcional, es decir, que corresponden al porcentaje que sacó cada partido político, ahora no se definirán por una lista preestablecida por los partidos, sino, la mitad de esos diputados corresponderán a si en una circunscripción el segundo lugar, por ejemplo, el PAN tiene el diez por ciento de la votación, bueno, pues quedarán sus mejores posicionados de segundo y tercer lugar”.

El planteamiento incluye reducción de gastos en órganos electorales y partidos políticos, mayor fiscalización, así como medidas para regular el uso de la inteligencia artificial en las campañas. (Por Arturo García Caudillo)