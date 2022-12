Me voy con la satisfacción del deber cumplido, aseguró el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, al rendir su último informe al frente del Poder Judicial.

“Culmina mi labor al frente del Poder Judicial de la Federación y me voy con la satisfacción del deber cumplido. Estos cuatro años me dejaron grandes aprendizajes y me reafirmaron añejas convicciones, que en este país no hay nada más apremiante que la justicia social, que acabar con las desigualdades, respetar la dignidad y lograr que todas las personas estén en posibilidad real de perseguir sus sueños, de aportar sus talentos y de contribuir a la sociedad, es la deuda pendiente que tenemos con nuestro México”.

A 16 días de dejar el cargo, aseguró que entrega un Poder Judicial renovado, moderno, íntegro, profesional y comprometido. (Por Arturo García Caudillo)