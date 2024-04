Este viernes el dirigente de Grupo Orlegi, Alejandro Irarragorri y el ahora director de futbol de la empresa, José Riestra, presentaron al argentino Germán Gustavo Brunati como nuevo Presidente Deportivo del Atlas.

Riestra se despidió entre lágrimas del equipo al que llevó a ganar dos títulos.

“El reto más grande era ese, el poder alinearlos todos a un sueño, a una ilusión, a trabajar todos hacia un mismo objetivo que no era el de ser campeones, sino el de establecer un proceso que nos permitiera poder acercarnos a poder estar jugando Liguillas, salir de la zona baja de los puntos, eso fue lo más difícil. Todos queríamos llegar a Atlas con la ilusión de qué pasaba si eras campeón después de 70 años, pero también todos muy rápido dejábamos de asumir la responsabilidad porque la culpa la tenía Atlas porque tenía 70 años sin ser campeón, yo creo que romper eso fue de los retos más difíciles”.

De inmediato Brunati dijo por qué decidió venir a los Rojinegros.

“Que se hayan fijado en mí y me hayan elegido, es muy importante. Después, porque creo que compartimos valores parecidos. Creo que es un club que tiene muchas posibilidades de seguir creciendo, que tiene las bases bien sólidas y que tiene una buena estructura para seguir creciendo. Para mí, si bien tiene un costo grande salir de la comodidad de estar en un lugar donde me siento reconocido y querido”.

Atlas el domingo recibe al San Luis con la mala racha de 9 juegos en fila sin poder ganar. (Por Martín Navarro Vásquez)