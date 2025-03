El Club Pumas presentó oficialmente a Efraín Juárez como nuevo técnico del equipo, tras la salida hace unos días de Gustavo Lema.

Luis Raúl González, presidente del patronato de Pumas, fue quien le dio la bienvenida en conferencia de prensa al campeón en Colombia.

Juárez esto dijo a su llegada ante la presión de seis derrotas en fila que tiene el cuadro de la UNAM. “Si somos sinceros, estamos en el mismo camino que muchos y resulta que los únicos en un estado de crisis somos nosotros, eso no es verdad. Yo estoy aquí para ganar. Me encantaría tener más tiempo de trabajo, pero no hacemos magia, no me asusta, hay que empezar a recuperar gente. Algunos me decían que no era el mejor momento para volver a casa y qué más da, no me importa. Soy un tipo soñador. Tampoco hay que ser románticos, sino entender de dónde venimos y adónde vamos. El resultado no te puede cambiar tus ideas”. (Por Martín Navarro Vásquez)