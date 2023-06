Este miércoles fue presentado ante los jugadores Jaime Lozano, como técnico interino de la Selección Mexicana. De manera atípica, el acto que duró cerca de 10 minutos, fue transmitido en redes sociales, como le gusta al presidente de la FMF Juan Carlos Rodríguez.

Lozano de inmediato le dio este mensaje a los seleccionados:

“Es un honor representar a México. Estoy convencido que son un gran grupo humano y de la gran generación de futbolistas que tenemos, eso que lo tengan claro, por eso estoy aquí. No estaría aquí. Yo no tomaría una decisión si no confiara en la gente que está delante de mí. Sepan que creo mucho en ustedes, en sus capacidades, que creo en mí y en mi cuerpo técnico, y vamos a salir adelante de éstas y de las que vengan”, dijo Lozano.

Por su parte en nombre de los jugadores, el arquero Guillermo Ochoa dijo que: “Sabemos cómo trabajas fuera y dentro de la cancha y de lo que eres capaz de hacer. Te encuentras con un grupo de jugadores y de staff con deseos de que todo salga bien. Gente trabajadora, exitosa, y no es casualidad el camino que ha recorrido cada uno de ellos. Tenemos una bonita revancha y no queremos irnos este verano con las manos vacías, y necesitamos de esfuerzos y sacrificios. Estamos listos para trabajar”.

México entrena este jueves a partir de las 8:45 de la mañana en las canchas del Houston Sports Center, con miras al debut en la Copa Oro el domingo ante Honduras. (Por Martín Navarro Vásquez)