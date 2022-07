El presidente de la Federación Mexicana de Futbol Yon de Luisa presentó a Jaime Ordiales como nuevo director de Selecciones Nacionales en lugar de Gerardo Torrado.

“Les informó que a partir del primero de agosto, Jaime Ordiales Domínguez asumirá el cargo de director de Selecciones Nacionales Varoniles, su experiencia y profesionalismo serán fundamentales para el cierre de este ciclo mundialista como para también construir el siguiente ciclo rumbo al 2026”

Por su parte, Ordiales, dijo que es un privilegio regresar a la Selección, ahora como directivo.

“Para mí es un privilegio, un honor llegar a la Selección Nacional, así lo viví de jugador y hoy lo vivo con esta gran oportunidad que se me presenta, un gran reto profesional un gran reto personal y que tratare de hacer como siempre lo he hecho poniendo lo mejor de mí en un trabajo de equipo. Yo vengo a sumarme a un proyecto que ya viene caminando desde hace tiempo y pues la realidad es que no encuentro otra manera más que tratando de aportar sumando día a día”.

Jaime Ordiales tomará el cargo a partir del primero de agosto.

En otro tema, el mandamás del futbol mexicano, Yon de Luisa, ratificó la separación del cardo de Maribel Domínguez como entrenadora de la Selección Sub-20 y dijo que se abrió una investigación sobre lo sucedido y que mientras éste en marcha, la Federación guardaran silencio.

“Tocar rápido el tema de la Selección femenil sub-20, el día 18 recibimos una solicitud de investigación en el momento que nos llegó ese documento arrancamos con los protocolos ya establecido en la Federación Mexicana de Futbol para un caso de este tipo, la investigación se está llevando a cabo y mientras ésta esté en proceso obviamente no podemos comentar mayor tema”.

En tanto, Ana Galindo se hará cargo de la Selección que competirá en el Mundial de la categoría, a celebrarse en Costa Rica a partir del 10 de agosto. (Por Manuel Trujillo Soriano)