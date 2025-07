Integrantes de la sociedad civil y militantes de Acción Nacional presentaron este martes una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Censura aprobada en el Congreso poblano.

El académico e investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Luis Enrique Sánchez, aseguró que esta no es una causa de uno y por ello llamó a todos los mexicanos a apoyar este movimiento contra el autoritarismo.

“La libertad de expresión no es patrimonio de un partido ni de una ideología, la libertad de expresión es el oxígeno de la democracia. Por eso hago un llamado a todas las fuerzas políticas, a los jueces, a las universidades, a los periodistas y a la ciudadanía: ‘Esto no es una causa de uno, es una causa de todos’. Derogar el 480 no sólo es un acto jurídico, es un acto de dignidad”.

Por ello, añade, esta acción de inconstitucionalidad es un paso positivo, pero no puede ser el único y todos debemos contribuir. (Por Arturo García Caudillo)