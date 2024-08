Fue presentado Javier Aguirre como nuevo entrenador de la Selección Mexicana de futbol y Rafael Márquez como uno de sus auxiliares. El “Vasco” dijo que no llegan a “tapar agujeros ni a apagar incendios” y pidió se les de el beneficio de la duda.

“Creo yo que somos dos personas fiables, creo que nos conoce la gente por detrás, por delante, por arriba y por abajo. Saben lo que somos y creo que merecemos el beneficio de la duda para estar aquí y para cumplir con los objetivos que es hacer un gran Mundial, para mi eso es”.

Rafa dijo que para él será como hacer un master al lado de Javier Aguirre.

“La Selección representa muchísimo para mi, orgullo de ser mexicano creo que jugar un Mundial aquí en casa es lo que me motiva y me alienta y sobre todo, pues yo lo llamo hacer un master con el mejor entrenador que ha tenido México en estos momentos, que sigo en mi proceso de formación y que es una gran oportunidad para seguirme preparando y ojala que en el siguiente ciclo mundialista poder tener la riendas de la Selección”

Rafa por cierto, se ofendió cuando le preguntaron si vivirá en México (aunque tampoco lo aclaró). Completan el cuerpo técnico del Tri, Tony Amor como auxiliar, Pol Lorente, preparador físico, y Joseba Ituarte, entrenador de porteros.

(Por Manuel Trujillo Soriano)