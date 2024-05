La diputada panista María Elena Pérez Jaén, presentó ampliación a la denuncia penal que en días pasados interpuso ante la FGR en contra del ministro en retiro, Arturo Zaldívar.

“Por todo lo que hemos sido testigos en los últimos días y que se consideran pruebas supervenientes en esta denuncia penal que le había presentado ya. Por esta razón solicito en esta ampliación de la demanda, de la denuncia penal en contra de Zaldívar, que se llame al magistrado del cual se escucha la denuncia en una grabación, y en fin, todas estas pruebas que han ido surgiendo y que pueden aportar a esta denuncia contra el ex ministro presidente”.

Pero además, presentó otra denuncia en contra del ex secretario del Bienestar y ex director de Fonatur, Javier May, por irregularidades en su gestión como funcionario de la 4T, que suman más de 3 mil millones de pesos. (Por Arturo García Caudillo)