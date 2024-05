El culpable de que haya crecido en las encuestas es el propio Ejecutivo Federal, reconoce la candidata de PRI, PAN y PRD, a la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez.

“El presidente es un presidente que no respeta la Ley, es un presidente que ha decidido tomar partido por su candidata a como de lugar, y yo creo también eso la gente lo está entendiendo. Por eso el crecimiento en las encuestas tan repentino, porque la gente se da cuenta que hay un abuso del poder, está queriendo imponer a su candidata a como dé lugar y pues eso te genera solidaridad, la gente se solidariza”.

Lo anterior tras reunirse en privado con los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con quienes charló sobre la violencia en la que se está desarrollando el proceso y la injerencia del Primer Mandatario, ante lo cual, si bien no se puso sobre la mesa la anulación de los comicios, sí se aseguró que habrá calificación por parte de los magistrados, con independencia de que López Obrador acepte o no el resultado. (Por Arturo García Caudillo)